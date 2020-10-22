Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan öğrencilere maske, mesafe, temizlik ödevi - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bir süredir sürdürdüğü okul ziyaretleri kapsamında Yarış Ortaokulu ve Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesindeki öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Şıldak'a ziyaretinde Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Şıldak, Balıkesir'in eğitim seviyesinin yüksek olduğunu dile getirerek, bu yıl sınava hazırlanan öğrencilere derslerine iyi çalışmalarını tavsiye etti.

Sınıflar öğrencilerin maske-mesafe-temizlik kurallarına hassasiyetle uymalarını vurgulayan Şıldak, "Sizlere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanız ödevini veriyorum. Her biriniz İl Salgın Denetim Merkezimizin gönüllü elçilerisiniz. Çevrenizde kurallara uymayan kimi görürseniz uyarın." diye konuştu.