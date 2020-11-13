Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan özel öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak'la birlikte Altıeylül Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Ziyarette, Okul Müdürü Musa Çelik'ten bilgi alan Şıldak, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte sınıfları dolaştı.
Gezdiği dersliklerde öğrencilerle sohbet eden Şıldak, özel öğrencilerin çalışmalarını inceledi, ayrıca öğrencilerin velileriyle de sohbet ederek taleplerini dinledi.
Vali Şıldak'a ziyarette, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Altıeylül Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik eşlik etti.
- Kaynak: AA
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