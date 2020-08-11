Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Türk Kızılayı'na kan bağışladı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Türk Kızılayı Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Derneği Balıkesir Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kızılay Kan Merkezine giderek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Derneği Şube Başkanı Şükrü Güneş de kan bağışında bulunarak Vali Şıldak'a eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, sağlıklı her bireyin kan vererek Türk Kızılayı'na destek olması gerektiğini belirterek, kan bağışının bir hastanın hayatını kurtarırken diğer bağışçının sağlığı içinde önemli olduğunu ifade etti.