Balıkesir Valisi Hasan Vali Şıldak yatırımları yerinde inceledi - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit ilçesinde devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Vali Hasan Şıldak, Edremit ilçesindeki programı kapsamına ilk olarak İçişleri Bakanlığının sağladığı bütçeyle yapımı gerçekleştirilen, donatım ve tefrişatını Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis ettiği ödenekle Valilik tarafından yapılacak olan Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Şıldak, ziyareti sırasında Edremit'in modern bir kütüphaneye sahip olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Şıldak daha sonra yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatı ile Cumhuriyet İlkokulu inşaatı ve Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti ve yapımı devam eden çalışmaların aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Hasan Şıldak, Hükümet Konağı inşaatının planlandığı şekilde ilerlediğini, çok sayıda kamu kuruluşunun bu binada hizmet verecek olmasının vatandaşlar ve kuruluşlar için büyük kolaylık sağlayacağını dile getirdi. İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi çalışmasının da altyapı hazırlıklarıyla devam edeceğini, bu alanın devreye girmesiyle İlçede tarımda yeni bir seçenek oluşacağını ve istihdam imkanı doğacağını belirtti.

Ayrıca Edremit ilçesinde yatırım yapılması planlanan alanlarda incelemede bulunan Vali Şıldak'a Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost eşlik etti.