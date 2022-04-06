Balıkesir Valisi Şıldak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Şıldak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 10:54
Balıkesir Valisi Şıldak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şıldak, mesajında, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiğini belirterek, "Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla 102 yıldır dünyadaki gelişmeleri büyük gayretle bize ulaştıran bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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Hasan Şıldak, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Şıldak, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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