Balıkesir Valisi Şıldak, bayram öncesi trafik denetimine katıldı - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Şıldak, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

30.04.2022 14:27
Balıkesir Valisi Şıldak, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı öncesi Balıkesir'in Bursa giriş noktasındaki Değirmen Boğazı'nda bulunan trafik yol kontrol uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı öncesi Balıkesir'in Bursa giriş noktasındaki Değirmen Boğazı'nda bulunan trafik yol kontrol uygulama noktasında denetimlere katıldı.

Vali Şıldak beraberinde Karesi Kaymakam Vekili Muammer Köken, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ile denetim noktasında durdurulan araçlardaki kişilerin bayramlarını kutladı.

Uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Şıldak, trafikte dikkatli olunması, farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İl genelinde bayramın huzur ve güven ortamında geçirilebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek ricamız; trafikte dikkatli olmaları, hız sınırlarına uymaları, hatalı şerit değiştirme yapmamalarıdır. Vatandaşlarımızın emniyet kemerini muhakkak kullanmaları gerekiyor. Emniyet kemerinin sadece ön koltukta değil artık arka koltukta, yolcuların bulunduğu koltuklarda da takılması kural olarak zorunludur. Bebek yolcularımızın arkada bebek koltuğunda taşınması ve 12 yaşından küçük olan çocuklarımızın ön koltukta bulunmaması gerekiyor. Bütün bu kurallar insanların sağlığı ve can güvenliği için hayati derecede önemlidir. Bu kampanyalarda kullanılan sloganlarda 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye', 'Kırmızı Düdük', 'Kemerim Hep Aklımda', 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', 'Yol Ver Hayata', 'Bir Hareketine Bakar Hayat' ve bugün de vatandaşlarımıza 'Bayramınız Kemerli Olsun' diyoruz. Balıkesir sınırları içinde trafik denetimlerimiz yoğunlaştırılmıştır. Karadan, havadan, her türlü imkan kullanılarak vatandaşımızın trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz."

Vali Şıldak ve beraberindekiler durdurulan otomobilde bulunanlara çeşitli hediyeler verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.

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Ramazan Bayramı, Hasan Şıldak, Balıkesir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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