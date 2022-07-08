Balıkesir Valisi Şıldak, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade ederek, sürücüleri hız ve kurallar konusunda uyardı.

Şıldak, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul- İzmir kara yolu Balıkesir kent girişindeki trafik kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ile trafik ekiplerinin de katıldığı uygulamada, sürücüler bilgilendirildi.

Şıldak, sürücülere ve araçtaki yolculara şeker ve çikolata ikramında bulundu, çocuklara kırmızı düdük ve oyuncak hediye etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Şıldak, bayram dolayısıyla Balıkesir'de trafiğin çok yoğun olduğunu söyledi.

Herhangi bir noktada tıkanma yaşanmadığını belirten Şıldak, şunları aktardı:

"Çok sayıda ekibimiz yollarımızda trafik güvenliğini sağlıklı bir şekilde sağlamak için görev başında. Emniyet birimlerimizden asayiş konusunda 485 ekibimiz ile 1866 personelimiz görev yapacak. Jandarmamız ise kendi bölgesinde asayiş hizmetlerinde 499 ekip ve 1402 personelle hizmet verecek. İlimizin her noktasında bayramın huzur ve güven ortamı içerisinde geçirilebilmesi için kurumlarımızın planlamalarını, hazırlıklarını, tedbirlerini aldığını söylemek istiyorum."

Sürücülerin araç kullanırken cep telefonundan uzak durması, sigara içmemesi gerektiğini vurgulayan Şıldak, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.