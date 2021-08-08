Üye Girişi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi

08.08.2021 19:41

Son dakika haber... - Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kaza sonrasında yakınlarının cenazelerini almak için Balıkesir'e gelenleri Vali Hasan Şıldak ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey teselli etti.

- Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi

BALIKESİR - Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kaza sonrasında yakınlarının cenazelerini almak için Balıkesir'e gelenleri Vali Hasan Şıldak ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey teselli etti.

Acılı ailelerle bir araya gelen Vali Hasan Şıldak ve Milletvekili Mustafa Canbey hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralananların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini sundu. Ailelerle bir araya gelen Vali Hasan Şıldak ve Milletvekili Canbey olayla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Canbey: "Ailelerin acılarını paylaşıyoruz"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kaza sonrasında yaptığı durum değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bugün Balıkesir'de sabaha varan saatlerde büyük bir acı yaşadık maalesef. Elim bir kazayla aslında güne başladık. Aliağa'ya doğru giden bir otobüs Edremit yolunda uçuruma yuvarlandı. Tabi sebebi nedir, yaralı arkadaşlardan, bu işi bilen teknik arkadaşlardan öğrenmeye çalışıyoruz. İki şoför de vefat etti. Onlarla birlikte 15 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17'de yaralı var. Biz de sabahtan itibaren Sayın Valimiz, İl Müdürümüz, milletvekilimiz Belgin Hanım hep birlikte bu konuda ne yapabiliriz, yaralılarla ilgili nasıl yardımcı olabiliriz, yakınları vefat eden ailelere nasıl moral verebiliriz bütün bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendileriyle görüşmeler yaptık. Yine şu anda 3 tane cenaze kaldı, diğerleri memleketlerine gönderildi. Onlarına aileleri buradalar. Geri kalan cenazeler de birazdan gönderilecek. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Maalesef çok acı, elim bir kaza. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Ama kriz yönetimi olarak bakacak olursak gerçekten sabahtan itibaren herkes Balıkesir'de bütün ilgililer Sayın Valimizin koordinasyonunda konuşla bire bir ilgilendiler. Hasta ve yaralı yakınları, vefat edenlerin yakınlarıyla ilgili bire bir ilgilenildi. Tabi çok fazla yapacak bir şey yok. Maalesef kaza bu. Kazayla ilgili araştırmalar, soruşturmalar elbette devam edecek. Bunları da biz önümüzdeki dönemde takip edeceğiz."

Vali Şıldak: "Emniyet kemeri hayatını kurtardı"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi:

"Hakikatten çok üzüntü duyduğumuz, bizi yerinden yaralayan, 15 vatandaşımızın hayatına mal olan bir otobüs kazası yaşadık. Bu kazadan da çıkarmamız gereken dersler olacaktır. Biz kazanın nedenleri, oluşum şekli üzerine Jandarmamız, savcılığımızın koordinasyonunda çalışma yürütülüyor. Bu konuda elde ettiğimiz verileri, bilgileri İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle de paylaşacağız. Tabi ben bir tespiti aktarmak isterim. Vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olması gereken bir konuda ne kadar önem taşıdığını anlamaları ve görmeleri bakımından ibret verici bir hadise. Otobüste 29 yolcu, 3 de görevli personel vardı. Bunların ikisi şoför, biri de yardımcı pozisyonundaydı. Bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar, 15'ini de kaybettik. Ama bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Kendisi otobüsün ortalarında oturuyordu ve bizzat ben kendisiyle görüşmemde kemeri takılı olduğunu açıkça ifade etti ve "ben uyandığımda kemerimi çözdüm, oturduğum yerden kalktım. Baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı" şeklinde bir ifadesi oldu. Netice itibariyle her olay tabi çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan benimseniyor, inceleniyor. Burada bugün bütün vatandaşlarımızın işlemlerini Sağlık Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve adli süreç olarak en hızlı ve itinalı şekilde sürdürmeye çalıştık. Sayın milletvekillerimizin desteğiyle şu anda burada yine cenazelerimizi, rahmeti rahmana kavuşan bütün merhum ve merhume vatandaşlarımızı memleketlerimize uğurluyoruz. Şu anda 15 vatandaşımızın 12'si memleketlerine gönderildi. 3 vatandaşımızın da cenazeleri nakil araçlarımızla kendi memleketlerine, toprağa verilecek yerleşim yerlerine gönderiliyor. Bunların da işlemleri bitmek üzere. Yaralılarımızın durumu da; hastanede yatan sadece 10 yaralımız kaldı. Bunların da 4 ila 5'inin durumları kritik olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerinin durumu daha iyi. İnşallah onların hepsinin şifa bulmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin imkanlarını seferber edip kaza sonrasındaki bütün işlemleri en hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

"Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor"

Kazanın oluş nedenleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, "Kazayla ilgili teknik inceleme devam ediyor. Tabi bu olay yerindeki tespitler, delil toplanması ve bütün ifadelerin alınmasından sonra bütün netliğiyle ortaya çıkacaktır. Adli bir süreç olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın uhdesinde yürütülen bir işlemdir. Bunun sonuçlarını bizler de takip edeceğiz" diye konuştu.

ÖK-

Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi
Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi

Hasan Şıldak, Balıkesir, AK Parti, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı 20:02 Burak Yılmaz, Lille'i ipten aldı! Uzatmanın son saniyelerinde attığı golle takımına 1 puan kazandırdı Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum 19:44 Fenerbahçe'nin Kim'i transfer etmesi Beijing Guoan antrenörünü hayretler içinde bıraktı: Bunu nasıl başardılar bilmiyorum AK Partili Fakıbaba ile eski vekilin oğlu Ali Eyüpoğlu birbirine girdi: Hırsızın kralı sensin 19:27 AK Partili Fakıbaba ile eski vekilin oğlu Ali Eyüpoğlu birbirine girdi: Hırsızın kralı sensin
Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu 19:17 Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 18:42 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş 17:50 Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor 17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi 16:56 Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi

Son Dakika Haberleri
19:17 Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu
18:41 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
18:41 Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
18:09 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi
18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
17:56 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu
17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
İçtiği kolonya ağırlıklı sıvı karışım sonrası fenalaşan şahıs hastanede hayatını kaybetti İçtiği kolonya ağırlıklı sıvı karışım sonrası fenalaşan şahıs hastanede hayatını kaybetti         
20:32
Trafik kazalarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakından takipçisi olmaya devam edeceğim Trafik kazalarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakından takipçisi olmaya devam edeceğim         
20:00
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü         
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 22 bin 699 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi         
19:13
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı Polis, şüphelendiği aracı durdurdu! Kocaeli'de 68 Afgan göçmen yakalandı         
17:35
Türkiye'ye desteğe gelen İspanyolların Sabiha Gökçen paylaşımı mest etti Türkiye'ye desteğe gelen İspanyolların Sabiha Gökçen paylaşımı mest etti         
17:17
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 21:21:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement