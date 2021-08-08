Son dakika haberi: Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi - Son Dakika

- Vali Hasan Şıldak kazayla ilgili son durumu değerlendirdi

BALIKESİR - Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kaza sonrasında yakınlarının cenazelerini almak için Balıkesir'e gelenleri Vali Hasan Şıldak ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey teselli etti.

Acılı ailelerle bir araya gelen Vali Hasan Şıldak ve Milletvekili Mustafa Canbey hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralananların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini sundu. Ailelerle bir araya gelen Vali Hasan Şıldak ve Milletvekili Canbey olayla ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Canbey: "Ailelerin acılarını paylaşıyoruz"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kaza sonrasında yaptığı durum değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Bugün Balıkesir'de sabaha varan saatlerde büyük bir acı yaşadık maalesef. Elim bir kazayla aslında güne başladık. Aliağa'ya doğru giden bir otobüs Edremit yolunda uçuruma yuvarlandı. Tabi sebebi nedir, yaralı arkadaşlardan, bu işi bilen teknik arkadaşlardan öğrenmeye çalışıyoruz. İki şoför de vefat etti. Onlarla birlikte 15 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17'de yaralı var. Biz de sabahtan itibaren Sayın Valimiz, İl Müdürümüz, milletvekilimiz Belgin Hanım hep birlikte bu konuda ne yapabiliriz, yaralılarla ilgili nasıl yardımcı olabiliriz, yakınları vefat eden ailelere nasıl moral verebiliriz bütün bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kendileriyle görüşmeler yaptık. Yine şu anda 3 tane cenaze kaldı, diğerleri memleketlerine gönderildi. Onlarına aileleri buradalar. Geri kalan cenazeler de birazdan gönderilecek. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Maalesef çok acı, elim bir kaza. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Ama kriz yönetimi olarak bakacak olursak gerçekten sabahtan itibaren herkes Balıkesir'de bütün ilgililer Sayın Valimizin koordinasyonunda konuşla bire bir ilgilendiler. Hasta ve yaralı yakınları, vefat edenlerin yakınlarıyla ilgili bire bir ilgilenildi. Tabi çok fazla yapacak bir şey yok. Maalesef kaza bu. Kazayla ilgili araştırmalar, soruşturmalar elbette devam edecek. Bunları da biz önümüzdeki dönemde takip edeceğiz."

Vali Şıldak: "Emniyet kemeri hayatını kurtardı"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi:

"Hakikatten çok üzüntü duyduğumuz, bizi yerinden yaralayan, 15 vatandaşımızın hayatına mal olan bir otobüs kazası yaşadık. Bu kazadan da çıkarmamız gereken dersler olacaktır. Biz kazanın nedenleri, oluşum şekli üzerine Jandarmamız, savcılığımızın koordinasyonunda çalışma yürütülüyor. Bu konuda elde ettiğimiz verileri, bilgileri İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle de paylaşacağız. Tabi ben bir tespiti aktarmak isterim. Vatandaşlarımızın özellikle duyarlı olması gereken bir konuda ne kadar önem taşıdığını anlamaları ve görmeleri bakımından ibret verici bir hadise. Otobüste 29 yolcu, 3 de görevli personel vardı. Bunların ikisi şoför, biri de yardımcı pozisyonundaydı. Bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar, 15'ini de kaybettik. Ama bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Kendisi otobüsün ortalarında oturuyordu ve bizzat ben kendisiyle görüşmemde kemeri takılı olduğunu açıkça ifade etti ve "ben uyandığımda kemerimi çözdüm, oturduğum yerden kalktım. Baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı" şeklinde bir ifadesi oldu. Netice itibariyle her olay tabi çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan benimseniyor, inceleniyor. Burada bugün bütün vatandaşlarımızın işlemlerini Sağlık Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ve adli süreç olarak en hızlı ve itinalı şekilde sürdürmeye çalıştık. Sayın milletvekillerimizin desteğiyle şu anda burada yine cenazelerimizi, rahmeti rahmana kavuşan bütün merhum ve merhume vatandaşlarımızı memleketlerimize uğurluyoruz. Şu anda 15 vatandaşımızın 12'si memleketlerine gönderildi. 3 vatandaşımızın da cenazeleri nakil araçlarımızla kendi memleketlerine, toprağa verilecek yerleşim yerlerine gönderiliyor. Bunların da işlemleri bitmek üzere. Yaralılarımızın durumu da; hastanede yatan sadece 10 yaralımız kaldı. Bunların da 4 ila 5'inin durumları kritik olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerinin durumu daha iyi. İnşallah onların hepsinin şifa bulmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimizin imkanlarını seferber edip kaza sonrasındaki bütün işlemleri en hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

"Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor"

Kazanın oluş nedenleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Hasan Şıldak, "Kazayla ilgili teknik inceleme devam ediyor. Tabi bu olay yerindeki tespitler, delil toplanması ve bütün ifadelerin alınmasından sonra bütün netliğiyle ortaya çıkacaktır. Adli bir süreç olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın uhdesinde yürütülen bir işlemdir. Bunun sonuçlarını bizler de takip edeceğiz" diye konuştu.

ÖK-