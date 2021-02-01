Balıkesir Valisi Şıldak: Pozitif vaka sayısı tekrar yükseliş gösterdi - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Şıldak: Pozitif vaka sayısı tekrar yükseliş gösterdi

Balıkesir Valisi Şıldak: Pozitif vaka sayısı tekrar yükseliş gösterdi

01.02.2021 14:03

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, pozitif vaka sayısındaki düşüş seyrinin tekrar yükseliş eğilimi gösterdiğini belirterek, "Lütfen tedbirlere özen gösterelim" uyarısında bulundu.

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, pozitif vaka sayısındaki düşüş seyrinin tekrar yükseliş eğilimi gösterdiğini belirterek, "Lütfen tedbirlere özen gösterelim" uyarısında bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüs pozitif vaka sayısının arttığını bildirdi. Vali Şıldak, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sayesinde tüm ülkeyle birlikte il genelinde pozitif vaka sayısındaki düşüş seyrinin tekrar yükseliş eğilimi gösterdiğini kaydettiği açıklamasında şöyle dedi: "Sağlık içinde güzel ve hayırlı bir hafta diliyorum. Vaka sayılarında yaşanan düşüşten sonra tekrar bir yükseliş var. Lütfen tedbirlere özen gösterelim. Virüsle mücadelede ülke genelinde aşılama başladı. Vatandaşlarımızı aşılama tamamlanıncaya kadar sabır ve fedakarlık göstermeye davet ediyorum. Bütün vatandaşlarımızın büyük fedakarlığı ile geldiğimiz bu aşamada dikkatli olalım."

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Kaynak: DHA
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Hasan Şıldak, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Şıldak: Pozitif vaka sayısı tekrar yükseliş gösterdi - Son Dakika


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