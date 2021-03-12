BALIKESİR - Vali Şıldak, "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında kent merkezinde denetime katıldı.

Altıeylül ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi'nde denetimlere katılan Şıldak, alınan tedbirler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirten Vali Şıldak, sokakta top oynayan çocuklara maskelerini çıkarmadıkları için oyuncak hediye etti.

Denetimler sonunda konuşan Şıldak, bütün ilçelerde yoğun bir vaka sayısının olduğunu söyledi.

Geçmiş günlerde bir evde yapılan bir nişana katılan 35 kişiye koronavirüs bulaştığını ifade eden Şıldak, toplu etkinliklerden uzak durulması konusunda uyarılarda bulundu.

Şıldak, gerek servis gerekse yoğun bakımlarda il genelinde sıkıntı olmadığını sözlerine ekledi.