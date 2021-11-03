Balıkesir Valisi Şıldak'tan maske ve mesafe uyarısı aşı hatırlatması - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık yayınlanan vaka artış rakamlarına göre Balıkesir'in vaka sayılarında en çok artış yaşanan iller arasında olduğunu belirterek, tedbirlere ciddiyetle uyulması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Şıldak, yazılı açıklamasında, tedbirlere ciddiyetle uyulması gerektiğini belirtti.

Şıldak, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra aşısız veya eksik aşılı olan kişilerin aşılarını yaptırmaları gerektiğini bildirerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir, 16-22 Ekim döneminde vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan iller arasında. Kuralları unutmamamız, maske ve mesafe başta olmak üzere tedbirlere ciddiyetle uymamız gerekiyor. Aşı sırası gelen her bir vatandaşımızın da aşı olması hayati derecede önem taşıyor."