Balıkesir Valisi Şıldak, Tuğberk'in hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

BALIKESİR Valisi Hasan Şıldak, kendisiyle buluşmak ve makam aracıyla gezmek isteyen 7 yaşındaki engelli Tuğberk Özkaya ile keyifli bir gün geçirdi. Özkaya'yı makamında ağırlayan Vali Şıldak, sonrasında ise makam aracıyla özel bir gezi düzenledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, evde özel eğitim alan engelli bireyleri ziyareti sırasında, el ve ayakta kas atrofisi yaşayan Tuğberk Özkaya ile tanıştı. Küçük Tuğberk, Fatma Nur Şıldak'a bir resim yaparak hediye etti. Tuğberk, 'Vali Amca Hoş geldin' diyerek Vali Hasan Şıldak ile el ele tutuşan resimlerini yaptı. Resimde dikkat çeken diğer nokta ise otomobil oldu. Duygulanan Fatma Nur Şıldak ise resmi eve götürerek, eşi Hasan Şıldak'a verdi.

Bunun üzerine aileyi ulaşan alan Vali Şıldak, Tuğberk'in araçlara meraklı olduğunu ve 'Vali Amca ile gezmeyi çok istiyorum' dediğini öğrendi. Tuğberk'i evinden alan ve makamında ağırlayan Vali Şıldak, sonrasında ise birlikte Balıkesir turu attı.Asıl engelin kalplerdeki ilgisizlik olduğunu söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Tuğberk vesilesi ile bütün çocukları yürekten kucakladığını söyledi. Vali Şıldak, "Tuğberk'le kısa bir Balıkesir turu attık, çok da iyi arkadaş olduk" dedi.

Vali amcası ile birlikte ele ele tutuşarak gezdiklerini hayal eden ve bunu resme döken Tuğberk, kendisi ile birlikte makam aracıyla kısa bir şehir turu atan Vali Şıldak'a teşekkür etti.