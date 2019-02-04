Balıkesir Valisi Yazıcı: "34 Yaralımız Var, 4'ü Kırmızı Kodlu"
1 saat önce
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Adliyesi'nde yaşanan zehirlenme olayına ilişkin "34 yaralımız var, 4'ü kırmızı kodlu" dedi.
Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı
, Balıkesir Adliyesi'nde yaşanan zehirlenme olayına ilişkin "34 yaralımız var, 4'ü kırmızı kodlu" dedi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliyede yaşanan zehirlenme olayına ilişkin açıklamada bulundu. Yazıcı, "Bu olaydan ötürü şu anda 34 yaralı var. 4 kişi kırmızı kodlu. İnşallah onları da kurtaracağız. Şu an 34 zehirlenme ile ilgili kişi bulunuyor. Adliye boşaltıldı. İtfaiye
ile de görüştük. Karbondioksit sızması kontrol altına alındı. Zemin katta bu gazın dağıldığı alanda teknik alanda inceleme devam ediyor. Araştırma tamamlandığında kamuoyuna bilgi vereceğiz. Zehirlenmiş vakalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Önceliğimiz bu" dedi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ise, "Yaralı sayısının fazla olmasının sebebi o bölgede yaralıları kurtarmaya çalışan personelin de bulunması. Mide bulantısı veya kusma şeklinde kendini gösterdi. İlk etapta zemin katta arşivde 4 kişilik bir grupta hayati tehlike var. Adli ve idari soruşturmalar başlatıldı" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:55 Kaynak: İHA
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