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Balıkesir Valisi Yazıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Balıkesir Valisi Yazıcı, AA'nın

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yazıcı, haber, yaşam ve spor kategorisindeki 3 fotoğrafı seçti.

Yazıcı, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın dünyada ve Türkiye'de olup bitenleri fotoğrafın diliyle anlattığını ifade eden Yazıcı, geleneksel hale gelen fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı "Geleneksel hale gelen bu çalışmadan dolayı Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Halil Fidan, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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