Balıkesir Valisi Yazıcı, Avrupa şampiyonu boksör Demirezen kabul etti

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Avrupa şampiyonu boksör Ali Eren Demirezen'i makamında kabul etti.

Vali Yazıcı, Almanya'da gerçekleştirilen son maçında Belaruslu rakibi Andrei Mazanik'i mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başaran Ali Eren Demirezen'i kabulünde yaptığı konuşmada, başarılı sporcunun sadece Balıkesir'in değil, Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Demirezen'in sürekli artan bir başarı grafiğinin olduğunu anlatan Yazıcı, "Gelecek ve devamlılık adına gençlerden çok ümitliyiz. Gençlerimizin spora kazandırılmaları en önemli çalışmalarımızdan biridir. Bu yüzden bu tarz başarı hikayelerinin de faydası çok." diye konuştu.

Demirezen ise Vali Yazıcı'nın kabulünden duyduğu mutluluğu dile getirdi.