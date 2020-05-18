Balıkesir Valisi Yazıcı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak, bir ülkenin kendi ayakları üzerine kalkışı ve onurlu mücadelesinin üzerinden bir asır geçtiğini kaydetti.

Atatürk'ün 19 Mayıs gününü gençlere armağan etmesinin anlamının çok önemli olduğuna değinen Yazıcı, şunları bildirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatacak ve ileriye taşıyacak bugünün gençleri, yarının idarecileri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğidir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak gençleri, birlikte hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü bir hale getirecek. Milletimizin bağımsızlık mücadelesine başladığı bugünün siz gençlere armağan edilmesi tesadüf değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençlerine o kadar güvendi ki kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet etti. Sizlerin de bu emaneti korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağınızı biliyordu. Çünkü gençliğimiz geleceğimizdir, gençliğimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmakla eş anlamlıdır."

Vali Yazıcı, şehitlerin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun vatandaşlarının hiçbir alçak saldırıya, hiçbir cani eyleme, hiçbir hain korkutmaya bugüne kadar boyun eğmediğinin altını çizdi.

Bundan böyle de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun vatandaşlarının kimseye boyun eğmeyeceğine değinen Yazıcı, "Her bir karışı ecdadımızın kanıyla sulanan vatan topraklarımız size emanettir. Bu emanete şimdiye kadar olduğu gibi hakkıyla sahip çıkacağınıza ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için gerekli gayreti göstereceğinize olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.