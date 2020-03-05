Balıkesir Valisi Yazıcı'dan İdlib gazisi Aydoğan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir Valisi Yazıcı'dan İdlib gazisi Aydoğan'a ziyaret - Son Dakika

Balıkesir Valisi Yazıcı'dan İdlib gazisi Aydoğan'a ziyaret

6 saat önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu ayağından yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan'ı tedavi gördüğü Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Yazıcı'dan İdlib gazisi Aydoğan'a ziyaret, System.String[]

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu ayağından yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aydoğan'ı tedavi gördüğü Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Mustafa Aydoğan ve annesi Asiye Aydoğan ile bir süre sohbet ederek acil şifalar temennisinde bulunan Yazıcı, gazinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Vali Yazıcı, gazinin tedavisinin tüm imkanlar kullanılarak devam edeceğini belirtti.

Terörle yurt içi ve dışında kararlılıkla mücadele edildiğini vurgulayan Yazıcı, "Terörle olan mücadelede her türlü meşruiyetimiz vardır. Her türlü üstünlüğümüz vardır. Azim ve kararlılıkla bu mücadele yapılacaktır. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Devletimize milletimize zeval vermesin. Devlet de millet de şehit ve gazilerimizle beraberdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Yazıcı'ya, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz eşlik etti.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Aydoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında geniş yer buldu
ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir Valisi Yazıcı'dan İdlib gazisi Aydoğan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]