Balıkesir Valisi Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yazıcı mesajında, toplumun manevi değerlerden Ramazan Bayramı'nı milletçe, umut, sabır ve müjde içerisinde karşılamanın heyecanı içinde olduğunu belirtti.



Ramazan Bayramının bu sene salgın yüzünden geleneklerin çok dışında, mesafeli olarak kutlanacağını hatırlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de dijital dünyanın bize sunduğu iletişim kanalları ile sevdiklerimizin yanında olduğumuzu, onların sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalığın tırmanışa geçtiği günlere dönebiliriz. Evimizde kalalım. Mesafelerimiz uzak olsa da gönüllerimiz uzak olmasın. Bu zor günler geçecek ve eminim daha güzel günler olacak. Güçlü ve sabırlı olalım. Devletimizin aldığı tüm kararlara da koşulsuz uymamız gerektiğini asla unutmayalım."

Uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Vefa Sosyal Destek Grupları, çalışmalarına devam ediyor. Bayramın birinci günü, şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları kaymakamlıklarca sağlanacak." ifadesini kullandı.