Balıkesir'de İbranice tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de İbranice tarihi eserler ele geçirildi

02.09.2022 09:46
Balıkesir'de İbranice tarihi eserler ele geçirildi

Balıkesir ve Bandırma'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri ayrı ayrı yaptıkları tarihi eser operasyonlarında 8 adet İbranice yazılı dini motifli kitap ile 1 adet deri üzerine yazılmış parşömen çok sayıda tarihi sikke, obje, çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Balıkesir ve Bandırma'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri ayrı ayrı yaptıkları tarihi eser operasyonlarında 8 adet İbranice yazılı dini motifli kitap ile 1 adet deri üzerine yazılmış parşömen çok sayıda tarihi sikke, obje, çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Tarihi Eser Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada; Tarihi eser oldukları değerlendirilen, 8 Adet deri üzerine İbranice yazılı dini motifli kitap, 1 Adet deri üzerine İbranice yazılı dini motifli parşömen, 28 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet metal obje, 2 adet dedektör ele geçirildi. Konu ile ilgili 4 şüpheli şahıs yakalanırken, haklarında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tarihi Eser Kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma neticesinde; Şüpheli şahıslara ait ikamette yapılan aramalarda; Tarihi Eser oldukları değerlendirilen 63 adet sikke, 12 adet değişik şekil ve ebatlarda küçük obje, 4 adet yüzük, 1 adet ok ucu olduğu değerlendirilen obje, 1 adet kırık haç şeklinde obje, 1 adet Garrett marka el dedektörü, Değişik boy ve ebatlarda çok sayıda bakır levha ele geçirilmiş olup; yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de İbranice tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de İbranice tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
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