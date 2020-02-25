Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı - Son Dakika

Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü için Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı verdi.

Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü için Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı verdi.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Çarşamba günü Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Çarşamba günü güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü il genelinde yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alanya'da sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, şubat ayında denize girdi
Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'de sivilleri hedef aldı: 20 ölü İtalya'da koronavirüs salgınında can kaybı 11'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir ve bölge için fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]