Balıkesir ve bölge için yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
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Balıkesir ve bölge için yağış ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Kuzey Ege'de yağışlı sistem ve fırtına beklenildiği uyarısı yaptı.

Balıkesir ve bölge için yağış ve fırtına uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Kuzey Ege'de yağışlı sistem ve fırtına beklenildiği uyarısı yaptı.


Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve Pazartesi günü sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın 21.12.2019 18: 00 civarı başlayacağı ve 23.12.2019 Salı günü sabah saatlerinde biteceği tahmini yapıldı.


Hafta sonu sis dağılıyor, yağışlı sistem ve fırtına geliyor


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Yurdumuz üzerinde bulunan yüksek basınç merkezi nedeniyle yağışsız geçen, bölgemizin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere oluşan sisin bu hafta sonundan itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Bölgemizin bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor. Cumartesi günü kuvvetli lodosla birlikte kıyı kesimlerde başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 22.12.2019 Pazar günü Bölge genelinde görülmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. 23.12.2019 Pazartesi günü beklenen yağışların kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta ortasına kadar yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR

Kuzey Ege, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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