Balıkesir ve Çanakkale'de 82 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir ve Çanakkale'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 göçmen ve Çanakkale'nin Ayvalık ilçesinde 34 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 31 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 17 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Ayrıca yine aynı bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle lastik botları sürüklenen 34 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.