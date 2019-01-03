Son Dakika Haberleri: Balıkesir ve Çanakkale'de Kar Yağışı

Balıkesir ve Çanakkale'de Kar Yağışı

30 dakika önce

Balıkesir ve Çanakkale'de akşam başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir ve Çanakkale'de Kar Yağışı, System.String[]
Balıkesir ve Çanakkale'de akşam başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yağış nedeniyle Balıkesir il merkezi ile Edremit arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun bazı mevkilerinde araç trafiği güçlükle sağlanabiliyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Edremit ve Havran ilçelerini birbirine bağlayan yolun Kazdağları mevkisinde yolda kalan bazı araçlar, iş makineleriyle çekildi.

- Kar yağışı ekmek kapısı oldu

Öte yandan Edremit ilçesi Hanlar mevkisiyle Yenice arasında tipi nedeniyle yolda kalan araçları, bölgeye yakın köylerde yaşayan vatandaşlar traktörleriyle çekti.

Yolda kalan araçları ücret karşılığında çeken köylüler, sürücülerin araçlara zincir takmalarına da yardımcı oldu.

Bu arada yolda kalan sürücülere yardımcı olmaya çalışan Çanakkale İl Genel Meclisi Üyesi Arif Kulaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgede insanlar kalır diye yol boyunca dolaşıyorum. Yol hakkında ilgili yerleri bilgilendiriyorum. Karayolları ekipleri de yolu açmak için geliyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:43 Kaynak: AA

Edremit, Kar, Balıkesir, Çanakkale, Güncel
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