Balıkesir ve Çanakkale'de Lodos Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir ve Çanakkale'de lodos hayatı olumsuz etkiliyorBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir ve Çanakkale'de lodos hayatı olumsuz etkiliyor



BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit'te dev dalgalar sahilleri döverken, Yenice'de aşırı yağış ve eriyen karlar su baskınlarına sebep oluyor.

Bölgede iki günden bu yana süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde lodos sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri adeta dövüyor. Sahil bölgesinde vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ise Kazdağları'ndaki karların lodostan erimesiyle dereler yükseldi. Bazı dereler su taşkınlarına sebep oldu. Akçakoyun köyünde çilek tarlaları sular altında kaldı. Bazı köy yolları sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede lodosun akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?

Cumartesi Gününe Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz

Ortaokulun Bodrum Katında Skandal Olay! Görüntüleri Ortaya Çıktı

AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı