Son Dakika Haberleri: Balıkesir ve Çanakkale'de Lodos Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Balıkesir ve Çanakkale'de Lodos Hayatı Olumsuz Etkiliyor

1 saat önce

Balıkesir ve Çanakkale'de lodos hayatı olumsuz etkiliyorBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Balıkesir ve Çanakkale'de lodos hayatı olumsuz etkiliyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçelerinde lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit'te dev dalgalar sahilleri döverken, Yenice'de aşırı yağış ve eriyen karlar su baskınlarına sebep oluyor.
Bölgede iki günden bu yana süren lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit'in Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde lodos sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri adeta dövüyor. Sahil bölgesinde vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ise Kazdağları'ndaki karların lodostan erimesiyle dereler yükseldi. Bazı dereler su taşkınlarına sebep oldu. Akçakoyun köyünde çilek tarlaları sular altında kaldı. Bazı köy yolları sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede lodosun akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:00 Kaynak: İHA

Edremit, Balıkesir, Çanakkale, Genel
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