Balıkesir ve Edremit'te uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Balıkesir'de kent merkezi ve Edremit ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Polis ekipleri, il merkezinde iki, Edremit ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 0,89 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hap, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat, 2 tabanca ve 51 fişek, 2 tüfek ve 7 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan A.K. ve C.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, E.D'nin işlemleri ise sürüyor.