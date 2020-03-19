Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

Balıkesir ve İstanbul'da tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Balıkesir ve İstanbul'da tefecilere yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürüten soruşturma kapsamında Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, Balıkesir'in Susurluk ilçesi ve İstanbul'da nitelikli dolandırıcılık, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ile uyuşturucu temin etme ve kullanma suçlarını işledikleri iddiasıyla 7 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda el yapımı tabanca, 7 mermi, kurusıkı tabanca, 7 sikke, tefecilik amacıyla kullanıldığı tahmin edilen not kağıtları ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının Balıkesir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:56 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı Türkücü İbrahim Tatlıses, iki kadın çalışanı tarafından dolandırıldı         
12:48
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
11:50
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:15:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]