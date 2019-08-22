Son Dakika Haberleri: Balıkesir ve Marmaris'te orman yangını: 4 günde 3 kez aynı yerde yangın çıktı
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Balıkesir ve Marmaris'te orman yangını: 4 günde 3 kez aynı yerde yangın çıktı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sazlık bir alanda yangın çıktı. Alevler iki saat içerisinde kontrol altına alındı. Bir yangın haberi de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. İlçenin Beldibi Mahallesi'nde aynı bölgede 4 günde 3'üncü kez orman yangını çıktı.

Balıkesir ve Marmaris'te orman yangını: 4 günde 3 kez aynı yerde yangın çıktı, System.String[]

Balıksesir'in Edremit ilçesinde sazlık bir alanda çıkan yangın ekiplerin iki saatlik süren uğraşının ardından kontrol altına alındı.


Altınkum Mahallesi ile Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktada etkili olan alevler yaklaşık 500 dönüm alanı küle çevirdi. Yangının çıktığı noktaya bir kilometre uzaklıkta oturan çevre sakinleri büyük panik yaşarken, alevlerin çıkış sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.

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Edremit, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 07:00 
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