Balıkesir ve Sındırgı'da yağış sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Balıkesir ve Sındırgı'da yağış sürücülere zor anlar yaşattı

BALIKESİR - Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Balıkesir ve ilçeleri için öğleden sonrası için verdiği kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış Balıkesir ve Sındırgı ilçesinde hayatı felç etti.

Akşam saatlerinde aniden gök gürültüsü ve ani yağışla başlayan sağanak yağış Balıkesir merkez ve Sındırgı'da hayatı felç etti. Aniden bastıran yağış ile yolda olan sürücüler yolu görmekte zorlandılar. Kuvvetli rüzgar yol kenarında bulunan ağaçları ve evlerin üzerinde bulunan tenteleri yola uçurduğu görüldü. Yola uçan tenteyi sürücüler kazaya sebep vermemesi için alarak, yol kenarına bıraktılar. Sındırgı'nın Gölcük, Çakıllı, Eşmedere, Yagcıbedir, Umurlar, Dereboyu kırsal mahallelerinde ekili bulunan sera ve bahçe ile tarlalarda büyük hasara yol açtı. Şiddetli yağış bir ara sulu kar şeklinde yağdığı gözlendi.