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Balıkesir ve Yalova'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika

Balıkesir ve Yalova'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü

16.02.2022 12:41
Balıkesir ve Yalova'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü

Balıkesir ve Yalova'da su abonelerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yüzde 7 indirime gidildi.

Balıkesir ve Yalova'da su abonelerinden alınan Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yüzde 7 indirime gidildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Şehrimize hayırlı olsun." paylaşımını yaptı.

Yalova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise yüzde 1'lik yeni KDV oranının dünden itibaren okunan faturalara yansıtılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerine uygulanan KDV indirimiyle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası, Yalova Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen görevi yapma kararı aldık. Böylelikle 15 Şubat 2022 tarihi itibarıyla suyun KDV oranını yüzden 8'den yüzde 1 oranına indirerek hemşehrilerimize desteğimizi veriyoruz." ifadesini kullandı.

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Katma değer vergisi, Balıkesir, Yalova, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir ve Yalova'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir ve Yalova'da su tüketim bedelindeki KDV oranları yüzde 1'e düşürüldü - Son Dakika
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