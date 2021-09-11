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Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu - Son Dakika

Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu

11.09.2021 09:12
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin öne çıkan ve coğrafi işareti bulunan ürünlerini, 29. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul'da tanıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin öne çıkan ve coğrafi işareti bulunan ürünlerini, 29. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul'da tanıttı. Başkan Yücel Yılmaz'ın da katıldığı fuarda Balıkesir, zengin ürün çeşitlerinin yer aldığı standıyla göz doldurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 40 ülkeden 200'den fazla satın almacının ziyaret ettiği 29. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul'da, yerini aldı. Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası WorldFood İstanbul'da, Balıkesir'in öne çıkan ve coğrafi işareti bulunan ürünleri, Büyükşehir Belediyesi standında tanıtılıyor. 9 Eylül Perşembe günü kapılarını açan fuarda, Balıkesir'den 11 firmanın ürünleri yer alıyor.

Katılımcıların beğenisini kazandı

Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün yetiştiği Balıkesir'in gastronomi değerlerinden; Balıkesir kuzu eti, peynir çeşitleri, zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, höşmerim, ayran ve daha birçok ürün katılımcıların beğenisini kazandı. Fuarı ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile eşi Mehtap Yılmaz da zengin ürün çeşitliliğiyle göz dolduran Balıkesir standına gelen misafirleri ağırladı. Fuarda, misafirlere Büyükşehir Belediye yayınlarından; endemik bitkilerin anlatıldığı "Kazdağları'nın Şifalı Bitkileri" kitabı ile 2019 yılında dünyasının en seçkin etkinliklerinden 'Gourmand Cookbook Award'da, peynir ve süt kategorisinde birinci seçilerek dünyanın en iyisi ünvanına sahip olan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı hediye edildi.

Ünlü şeften Balıkesir kuzusu şovu

Balıkesir stant alanında gerçekleştirilen etkinlikte; gastronomi şehri olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'in, coğrafi işaretli kuzu eti ünlü şef Mehmet Butcher'ın şovuyla ağızları sulandırdı. Şovun ardından misafirlere; kuzu eti ve höşmerim dağıtıldı.

Balıkesir'in ürünlerinin tanıtarak ihracat ve iş birliği yapılmasına destek olunması amacıyla açılan Balıkesir standı, 12 Eylül Pazar gününe kadar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açık kalacak. - BALIKESİR

Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu
Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Balıkesir, WorldFood'ta göz doldurdu - Son Dakika Magazin


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