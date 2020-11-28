Balıkesir yasağa uyuyor - Son Dakika

Balıkesir yasağa uyuyor

28.11.2020 21:19
Balıkesir yasağa uyuyor, System.String[]

Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında Balıkesir'de vatandaşlar kurallara riayet ederek cadde ve sokakları bomboş bıraktı.

Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında Balıkesir'de vatandaşlar kurallara riayet ederek cadde ve sokakları bomboş bıraktı.

Geçtiğimiz hafta itibariyle tüm Türkiye'de başlayan sokağa çıkma yasağının ikinci haftasında Balıkesirliler de kısıtlamalara uyarak cadde ve sokakları sessiz bıraktı. Pazar günü sabah 10: 00'a kadar sürecek olan yasak boyunca polis ekipleri kavşak ve belirli noktalarda üst düzeyde önlem aldı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası kesilecek. - BALIKESİR

Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor
Balıkesir yasağa uyuyor

Balıkesir, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir yasağa uyuyor - Son Dakika


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