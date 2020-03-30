BALIKESİR Yazlıklara akın edenler nedeniyle Bandırma- Erdek arası ulaşım durduruldu - Son Dakika

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BALIKESİR Yazlıklara akın edenler nedeniyle Bandırma- Erdek arası ulaşım durduruldu
6 saat önce
Erdek arası ulaşım durdurulduBALIKESİR'in tatil merkezlerinden Bandırma ve Erdek ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşım çift taraflı durduruldu.
Erdek arası ulaşım durduruldu
BALIKESİR'in tatil merkezlerinden Bandırma ve Erdek ilçelerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşım çift taraflı durduruldu.
Koronavirüsün Türkiye'de etkili olmasının ardından, Bandırma ve Erdek ilçelerinde yazlıkları olan vatandaşlar, kente akın etti. Bunun üzerine Murat Bayırı Mevkii'nde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Bandırma-Erdek arasındaki araç gidiş ve gelişleri özel durumlar haricinde durduruldu. Yapılan uygulamada hem toplu taşıma hem de özel araçlar durdurulurken, özel durumu olmayan vatandaşlar geri gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:04 Kaynak: DHA
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