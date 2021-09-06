BALIKESİR - Yeni öğretim yılı başladı - Son Dakika

Öğrenci ve velilerin ise heyecanları yüzlerine vurdu.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Balıkesir'deki okulların bahçelerine alınmadı. Öğrenciler ise pandemi sebebiyle okul bahçesine mesafeli bir şekilde sıraya geçti.

İstiklal marşı töreni görüntüleri Balıkesir 'de 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk ders zilinin çalmasıyla başladı.

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