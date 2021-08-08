BALIKESİR - Yolcu otobüsü devrildi: 14 ölü, 18 yaralı (1) - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 3 yaralı ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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