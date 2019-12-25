Balıkesir zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı 10 yaralı - Son Dakika

Balıkesir zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı 10 yaralı

6 saat önce

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı 10 yaralıBALIKESİR'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüs, ana yolda duran kamyona arkadan çarptı.

Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı 10 yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan minibüs, ana yolda duran kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü ve 9 işçi yaralandı.

Çanakkale- İzmir E-87 karayolunda seyreden A.F. yönetimindeki 10 KB 429 plakalı zeytin işçilerini taşıyan minibüs, Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde yol üzerinde duran M.Y. idaresindeki 45 F 1840 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü A.F. ve 9 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürülürken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, minibüste toplam 14 işçinin olduğu öğrenildi.

Balıkesir zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı 10 yaralı

Edremit, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:22 Kaynak: DHA
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