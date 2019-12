Balıkesirli amatör telsizci yolda kalanların umudu oldu - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, amatör telsizci İdris Can, yolda kalanların yardımcısı olduklarını söyledi. Kırsal Ağacık mahallesindeki evinin üzerine kurduğu antenlerle Avrupa ülkelerine kadar sesini duyuran, Can, 39 yıldan beri amatör telsizci olduğunu ve çok kişiye yardımcı olduğunu söyledi.



İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık mahallesinde oturan 65 yaşındaki İdris Can, evinin bir odasını telsiz cihazlarına ayırdı. 4 yıl önce Dursunbey ilçesinden Burhaniye'ye gelen Can, telsiz merakı yüzünden evinin çatısına antenler kururken, bahçesine de bir atölye oluşturdu. Telsiz merakı yüzünden çok sayıda amatör telsizci arkadaşının olduğunu anlatan 7 torun sahibi İdris Can, "Bende telsiz merakı 1980 yılında başladı. Daha önceleri Dursunbey ilçesindeydim. 4 yıl öncede Burhaniye'ye taşındım. Bu işi hep yardım amaçlı yapıyorum. Yangın ve deprem gibi felaket anlarında haberleşme sağlıyorum. Dursunbey'de madende patlamalar olduğunda haberleşme kesilmişti. Biz yardımcı olduk. Bu güne kadar yolda kalan bir ok arkadaşa yardımcı oldum. Çevremiz çok geniş. Tüm amatör telsizciler bize yardımcı oluyorlar. Biz bunu yardım amaçlı hobi amaçlı kullanıyoruz. Allah, nasip ederse ölene kadar da devam edeceğiz. Hava durumu uygun olursa Almanya, Fransa ve Hollanda'ya kadar sesimizi duyurabiliyoruz. Ama olmazsa yurt içinde arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Arkadaşlarla aramızda büyük bir dostluk ve bağ var. Bu günlerde kısa mesafeli görüşmeler yapıyoruz. Ben bu işi çok seviyorum" dedi. - BALIKESİR