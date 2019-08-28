Balıkesirli balıkçılar sezondan ümitli - BALIKESİR

Görüntü dökümü Balık ve balıkçı gırgır ve teknelerine ait detaylar Ayvalıklı balıkçı Hüseyin Topçu ile RÖP. Balıkçı gırgırlarına ait detaylar Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı röp Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güren ile RÖP.

Görüntü dökümü

Balık ve balıkçı gırgır ve teknelerine ait detaylar

Ayvalıklı balıkçı Hüseyin Topçu ile RÖP.

Balıkçı gırgırlarına ait detaylar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı röp

Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güren ile RÖP.

Balıkçı teknelerine ait detaylar Balıkesirli balıkçılar sezondan ümitli

Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ağlarını suya bırakacak balıkçılar, palamut bolluğuyla sezona başlamayı umuyor

Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güren:

"Balık sezonu her yıl palamut balığı avıyla başlar. Eğer bu yıl palamut balığı hakikaten az ise o zaman balıkçılık sezonu bu sene kıt geçer, bol olursa da sezon bereketli olur"

SUAT SALGIN/AHMET PESEN - Balıkesir'in Ayvalık ve Bandırma ilçelerinde 1 Eylül'de denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni sezona başlayacak balıkçılar hazırlıklarını tamamladı.

Ağlarını denize atmaya hazırlanan balıkçılar, palamut bolluğuyla sezona başlamayı umuyor.

Ayvalık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Güren, geçen sezonun bereketli geçtiğini hatırlattı.

Güren, geçen yıl balıkçıların bol miktarda palamut avladığını dile getirerek, "Av sezonu her yıl palamut balığı avıyla başlar. Eğer bu yıl palamut balığı hakikaten az ise o zaman balıkçılık sezonu bu sene kıt geçer, bol olursa da sezon bereketli olur." dedi.

Ayvalıklı balıkçılardan Hüseyin Topçu da 1 Eylül'ün balıkçılar için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Yeni sezonun tüm balıkçılar için kazasız belasız ve bereketli geçmesini dileyen Topçu, şöyle devam etti:

"Bu sektörde yer alıp evine ekmeğini götürmeye çalışan binlerce balıkçının denizin bereketiyle yüzünün gülmesini ümit ediyorum. 1 Eylül'den itibaren başlayacak yeni av sezonunda, belki ilk birkaç gün balık fiyatlarında düşüş yaşanmayabilir ancak daha sonra bu fiyatlar mutlaka düşmeye başlayacaktır. Tabii ki bu durum denizin vereceği bereketle de direkt ilgilidir. Benim tahminim yeni av sezonunda denizden çıkacak balıkların bol çeşitli olması yönünde."

"Geçen yıla göre daha çok hamsi çıkacağını düşünüyoruz"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ise bu sene balığın bol olmasını beklediklerini aktardı.

Bu sezon özellikle hamsilerin iri olmasını öngördüklerini ifade eden Sarı, "Geçen yıla göre daha çok hamsi çıkacağını düşünüyoruz. Kaldı ki hemen avcılık sezonu başlar başlamaz hamsinin çıkmasını beklemiyoruz. Balıkçılarımız Marmara Denizi'nde palamutla, uskumru ile genellikle sezona başlıyorlar. Bu 1,5 ay Marmara'da avcılık yapıyorlar, daha sonra Karadeniz'e gidiyorlar. Sezonun bitmesine yakın da Kuzey Ege'ye doğru geçiyorlar." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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