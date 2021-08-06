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Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor - Son Dakika

Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor

06.08.2021 22:18
Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor, System.String[]

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başlangıç gününde Balıkesir merkezinde bulunan Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıtına çelenk sunuldu.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başlangıç gününde Balıkesir merkezinde bulunan Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anıtına çelenk sunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz tarafından konulan çelenk töreninde Balıkesirli Başpehlivanlar altın kemeri istediklerini söyledi. Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 61'incisi yapılan güreşlerde 80'i başpehlivan olmak üzere bin 200'ün üzerinde pehlivan kol bağlayacak.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın heykelinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Uğur Türkmen ve 61'inci Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin Ağası Abdullah Altıntaş anıta çelenk sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: "Pehlivanlar kıran kırana güreşecek"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, "61'inci Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri bugün itibariyle başladı. Ayın 8'ine kadar yani Pazar gününe kadar kıran kırana, finalistler çıkıncaya kadar er meydanında pehlivanlarımız kozlarını paylaşacaklar. Bizim de güvendiğimiz iki tane başpehlivanımız var. İnşallah Allah nasip ederse onlardan başarı bekliyoruz. Daha birçok alt boylarda da gençler yetişiyor. En son toplantımızda pehlivanlarımız Balıkesir'in gücünü gösterecek dedik. Altyapıya büyük önem vermeye bütün ilçe belediye başkanlarımız önem vermeye başlayacak ve Büyükşehir Belediyespor da onları lisanslı sporcular olarak her türlü en üst düzeye çıkarmak için mücadele edecek. İnanıyorum ki güreşlerimiz için tüm hazırlıklarımız gayet güzel geçecek, hazırlıklarımızı tamamladık ve pehlivanlarımız geldi. Allah'ın izniyle kazasız belasız bu güreşleri tamamlayacağız" diye konuştu.

Milletvekili Dr. Mustafa Canbey: "Kurtdere bizim markamız"

Törene katılan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ise, "Pandemi koşullarına rağmen bu güreşlerimizi düzenliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte, önümüzdeki yıllarda pandeminin etkisinin kalmadığı daha güzel organizasyonlar yaptığımız müsabakaları düzenleme imkanı buluruz. Balıkesir gerçekten Kurtdereli Güreşleri açısından çok önemli bir yer. Bugün baktığımız zaman Kırkpınar'dan sonra ikinci olarak öne çıkan yerlerden bir tanesi, bizim bir markamız. Biz de bunu en iyi şekilde yapıp, en iyi şekilde bu markayı şehrimizde, Türkiye'de yükseltip inşallah destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güreş Ağası Abdullah Altıntaş: "Kazasız belasız bir organizasyon diliyorum"

61'inci Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin Ağası Abdullah Altıntaş da, "Bizim güreşlerimiz her zaman marka güreşler, marka şehrin marka güreşleri. Dolayısıyla sağlık ve sıhhat içerisinde, kazasız belasız inşallah güreşlerimizi tamamlayacağız" dedi.

Balıkesirli pehlivanlar altın kemere gözünü dikti

Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor adına Başpehlivan olarak katılan Ertuğrul Dağdeviren, "2018 yılından beri baş güreşlerinde Büyükşehir Belediyesini temsil ediyorum. Allah'ın izniyle bir önceki sene yarı finalde yarım bıraktığımız işi bu sene tamamlayıp Allah'ın izniyle altın kemeri Büyükşehir'imize getirmeyi planlıyorum. İki yıldan beri pandemi süreci yaşıyoruz ve çok yoğun bir çalışma programı geçirdik diyebilirim. Bunda da Büyükşehir Belediyespor'un bize katmış olduğu imkanlarla gerçekleştirdik. Diğer bölgelere baktığımızda belki bizler gibi aynı imkanları bulamadılar. Bu yüzden Kulüp Başkanımız İrfan Sarıgül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Baş güreşlerde Büyükşehir belediyesini temsil edecek olan Hüseyin Gümüşalan da altın kemeri kazanmak için güreşeceğini kaydederek, "Çok güzel hazırlandık. Pandemi olmasına rağmen her gün yarın güreş olacakmış gibi hazırlıklara devam ettik. Başkanımız Yücel Yılmaz çok destek oldu, kendilerine çok teşekkür ediyorum takımımız adına. İnşallah Kurtdere'de altın kemeri almak istiyoruz. Tarihi Kırkpınar'da kemeri alıp Balıkesir'e getirmek istiyoruz. Elimizden gelen bütün mücadeleleri veriyoruz. Rabbim inşallah bize nasip eder". Hedefimiz altın kemer" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor
Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor
Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor
Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor
Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor
Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor
Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesirli başpehlivanlar altın kemeri istiyor - Son Dakika Spor


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