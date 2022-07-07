Balıkesirli Besici: Bazı Şeylerin Değişmesi Lazım Artık. Padişahlık Sistemi Değil Bu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda kurbanlık satan bir besici, "Değişim şart. Bazı şeylerin değişmesi lazım artık. Padişahlık sistemi değil bu. Zaten milleti kömürle, makarnayla kandırıyor. Köylüyü kandırıyor. Kırsal kesim, oradan geliyor oy. Gördük yani, bütün büyük şehirleri kaybettiler" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kurban Bayramı öncesi, Balıkesir'de kurulan hayvan pazarında kurbanlık satan besicilerin ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Akın, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Balıkesir Hayvan Pazarı'ndayız. Balıkesir, hayvancılığın başkenti. Ancak geldiğimiz noktada, hayvancılığı da tarımı da bitirdiler. Bakıyoruz ne alan var ne satan. Üreten maliyetten şikayetçi, almak isteyen hayat pahalılığından şikayetçi. Hayvancı, kendi kaderiyle tek başına bırakılmış. Sorumlusu kim? Ülkeyi yönetenler, daha doğrusu yönetemeyenler. Çünkü vatandaşları değil de yandaşlarını düşünenler, çiftçiyi, hayvancıyı kendi kaderiyle baş başa bırakmışlar. Ülkede tarım, hayvancılık kazanmadığı sürece bu ülke kalkınamaz. İktidarımızda tarım da hayvancılık da kazanacak ki Türkiye kazansın, ülke büyüsün."

"BAZI ŞEYLERİN ARTIK DEĞİŞMESİ LAZIM"

Ahmet Akın'a yaşadıkları sorunları anlatan bir besici ise "Değişim şart. Bazı şeylerin değişmesi lazım artık. Padişahlık sistemi değil bu. Zaten milleti kömürle, makarnayla kandırıyor. Köylüyü kandırıyor. Kırsal kesim, oradan geliyor oy. Gördük yani, bütün büyük şehirleri kaybettiler. Kırsal kesime veriyor makarnayı, veriyor kömürü. Bir kahveye, oyuncak bir bebeğe… Şu an hiçbir görüntü yok; alan da yok, satanda yok. Gerçekten millette bir saflık, durgunluk var" dedi.

"MALİYET ŞU AN SATIŞI KURTARMIYOR"

Pazarda kurbanlık satan başka bir besici de "Yem çok pahalandı. Millet, elindeki hayvanları satıyor. Hayvan kalmıyor. Mecbur satmaya. Tek tük satıyoruz. Fiyatlar düşük. Et fiyatları düştü. Maliyetleri kaldıramadığı için mecburen satmaya çalışıyor. Satışlar ise tek tük oluyor. Maliyet şu an satışı kurtarmıyor" diye konuştu.

"2 SENE SONRA BU ÜLKEDE HAYVANCILIK BİTİYOR"

Diğer bir besici ise "Ben, bunu zararına yapıyorum. İki sene sonra son nesil de bitiyor. Aynı, Cumhurbaşkanımız Rusya'dan bombalar kalkınca bize 'Buğday ithal edeceğiz' dedi, biz de hayvan ithal edeceğiz inşallah. Bırakacağız üretimi. 30 dönüm tarla geziyoruz, 50 balya çıkmıyor. Gübre atamadık. Mazot fiyatlarını bir gün 50 kuruş indiriyorlar, ertesi gün 2 lira üstüne koyuyorlar. Elektrik yüzde 100'ü geçti. Motorları sattık. Bu görünen hayvanlarımızın günlük bin 500 lira maliyeti var. Üç çuval yem yiyor. Bunun samanı hariç, kendi işçiliğimiz hariç, suyumuz hariç… İki sene sonra bu ülkede hayvancılık bitiyor. Başkanım, bunlar 'Zaten teşvik yapıyoruz' diyor. Adam orada, cebinde biraz para var, büyük iş adamları, iki tane Suriyeli, getirmiş gitmiş, adam bilmez, boyuna 'destek veriyoruz' diyor. Huyunu, hastalığını bilmez, ben hepsini bilirim bana destek vermiyor. Ben hayvanı sattıktan sonra şey yapıyor… Mezbahaya niye adam 10 kiloluk, 12 kiloluk kuzuyu götürüyor? Mezbaha kesmiyor, adam bunu yetiştiremiyor. Bizden alırken et düşüyor, ama gariban gidip alırken et düşmüyor. Maliyetleri hesaplarken kendi işçiliğimizi koymuyoruz. Paranın değeri kalmadı. Türkiye'de 200 lira değerimiz var. Bir gidiyoruz 5 kilo yağ almaya, adı 200 lira maşallah Atatürk'ümüzün fotoğrafı var. Bu millet de olmasa Atatürk'ün fotoğrafını da kaldıracaklar" dedi.

"AK PARTİ'YE ARTIK OY FALAN YOK, BATIRDI BİZİ"

Kurbanlık satan başka bir besici ise "Yem olmuş 300 lira, biz 80 liraya Kurban'da et kestireceğiz. Yaptığımız emeğe yazık. Köylü perişan. Paranın değeri sıfır" diye konuştu. Besici, "Ben, şimdiye kadar hep AK Parti'yi destekliyordum. Bundan sonra AK Parti'ye oy yok bizden. Batırdı bizi ya vallahi batırdı" dedi.