Balıkesirli Çiftçi: "Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz" - Son Dakika
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Balıkesirli Çiftçi: "Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz"

12.06.2022 13:57

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela’da buğday üretmek için anlaşma yapıldığını açıkladı. Balıkesir’in Bandırma ilçesinde organize sanayi bölgesi kurmak için iş manikalarının çalıştığı birinci sınıf tarım arazisinden seslenen Serdar Güngör, “Burası, 2 bin 200 dönüm mutlak tarım arazisi. Biz, burada yıllardır tarım yapıyoruz. Bu tarım arazisine organize sanayi bölgesi yapmak için geldiler. Kendi elimizdeki tarım arazilerini talan edip Venezuela’da, Sudan’da tarım arazisi yapmaya çalışıyoruz. Çiftçiyi tarıma küstürürsek tekrar geri dönüşü çok zor olur" dedi.

DİLAN KUTLU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuela'da buğday üretmek için anlaşma yapıldığını açıkladı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde organize sanayi bölgesi kurmak için iş manikalarının çalıştığı birinci sınıf tarım arazisinden seslenen Serdar Güngör, "Burası, 2 bin 200 dönüm mutlak tarım arazisi. Biz, burada yıllardır tarım yapıyoruz. Bu tarım arazisine organize sanayi bölgesi yapmak için geldiler. Kendi elimizdeki tarım arazilerini talan edip Venezuela'da, Sudan'da tarım arazisi yapmaya çalışıyoruz. Çiftçiyi tarıma küstürürsek tekrar geri dönüşü çok zor olur" dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki birinci sınıf tarım arazisinde, bölgeye kurulmak istenen Marmara Metal Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için çalışmalar devam ediyor. Bandırma'nın Beyköy ve Bezirci köylerinde toplam 40 bin dönümlük araziye kurulacak OSB için şu an 2 bin 200 dönümlük buğday ekili tarım arazisinde iş makinaları çalışıyor.

"TARIMA OLAN BU DÜŞMANLIĞINIZIN NEDENİ NEDİR"

Türkiye'nin verimli arazileri yapılaşmaya ve madenciliğe açılırken Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Dicle Üniversitesi tarafından dün düzenlenen Tarımsal Perspektif Çalıştayı'nda, Venezuela'da buğday üretmek için anlaşma yapıldığını söyledi.

Beyköylü çiftçi Serdar Güngör, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı konuşmada, Vahit Kirişci'nin sözlerine tepki göstererek şunları söyledi:

"Burası, 2 bin 200 dönüm mutlak tarım arazisi. Biz, burada yıllardır tarım yapıyoruz. Bu tarım arazisine organize sanayi bölgesi yapmak için geldiler. Kamulaştırma kararı çıkardılar. Katliam yapıyorlar. Kendi elimizdeki tarım arazilerini talan edip Venezuela'da, Sudan'da tarım arazisi yapmaya çalışıyoruz. Çiftçiyi tarıma küstürürsek tekrar geri dönüşü çok zor olur. Venezuela, çiftçisini tarıma küstürmüş, şu an bekliyor ki okyanus ötesinden birileri gelsin, tarım yapsın, ürettiğinin yüzde 30'unu bıraksın, yüzde 70'ini de kendisine götürsün diye uğraşıyor.

Gün geçtikçe artan girdi maliyetleriyle tarım arazilerinin sanayiye açılıp imar yapılması ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ithal ettiği tarım ürünleri yüzünden kendi devletimizle rekabet ettiğimiz yetmiyormuş gibi şimdi bir de Tarım Bakanlığı Venezuela da buğday ekip yüzde 70'ini ülkemize getirecekmiş. Tarıma olan bu düşmanlığınızın nedeni nedir?"

Balıkesirli Çiftçi: Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz
Balıkesirli Çiftçi: Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz
Balıkesirli Çiftçi: Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz
Balıkesirli Çiftçi: Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Vahit Kirişci, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesirli Çiftçi: 'Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirli Çiftçi: "Kendi Elimizdeki Tarım Arazilerini Talan Edip Venezuela'da Tarım Arazisi Yapmaya Çalışıyoruz" - Son Dakika
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