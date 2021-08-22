Balıkesirli dağcı şehir şehir gezip en yüksek zirvelere tırmanıyor - Son Dakika

Türkiye'deki 81 ilin en yüksek zirvesine solo tırmanış gerçekleştirmek amacıyla "Anadolu Parsı Projesi"ni başlatan profesyonel dağcı Erdek Cennet, 25. tırmanışını Kapadokya'da gerçekleştirdi.

Balıkesirli 51 yaşındaki dağcı Cennet, 2019 yılında hayata geçirdiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ara verdiği tırmanışlarına Nevşehir'de yeniden başladı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağlarından Ağrı, Erciyes, Kaçkar ve Süphan'ın zirvelerine ulaşan Cennet, bugüne kadar 25 ilde tırmanış yaptı.

Proje kapsamında Kapadokya'ya da gelen Cennet, Avanos ilçesi yakınlarındaki doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Toprak Tepe'deki ısınma turunun ardından, Güvercinlik köyünde 1670 metre yüksekliğindeki Aşıklı Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Cennet, AA muhabirine, Türkiye'de özellikle son yıllarda gençlerin ilgi göstermeye başladığı dağcılık sporunun gerçekleştirildiği alanların sayısının yetersiz olduğunu belirterek, bu nedenle tırmanışlarını bu spora meraklı olanların kullandığı internet tabanlı uluslararası mobil uygulamaya yükleyerek dağcılığa katkı sunduğunu belirtti.

Bazı ülkelerde en yüksek rakımlı zirvelere tırmananlara çeşitli unvanlar verildiğini, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından da "Anadolu Parsı" unvanı verilmesini gündeme getirmek için görüşmeler yürüttüğünü anlatan Cennet, bu unvanın sahibi olmak için de 81 ildeki en yüksek dağların zirvesine solo tırmanış gerçekleştireceğini kaydetti.

Cennet, projesini gelecek yıl yaz aylarına kadar tamamlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Ziyaret ettiği illerde bu spora meraklı kişilerle de bir araya geldiğini ifade eden Cennet, şunları söyledi:

"Ülkemizin doğa ve turizm çeşitliliğini tanıtmayı ve dağcılık sporunun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyorum. Proje kapsamında 25'nci il Nevşehir, 25'nci zirve Aşıklı Dağı zirvesidir. Ülkemizde çok fazla sayıda dağ var. Ancak, yükselti ve dağları sadece o ildeki sporcular biliyor. Başka ildeki dağcılık meraklıları rotalar olmadığı için farklı tırmanış noktalarını bilmiyor. Ben aynı zamanda rota kayıtları oluşturuyorum. Bu kayıtta, zirveye ulaşmak için başlangıç noktası, su kaynakları, dinlenme yerleri gibi bilgiler de var. İz kaydına ulaşanlar noktaya gelip çizdiğim rotadan tırmanışını gerçekleştirebiliyor. Bu dağcılık ve doğasever insanlar için kolaylık sağlıyor."

Peş peşe üç günde, üç farklı ilde, üç farklı zirveye tırmandığını aktaran Cennet, Ağrı Dağı tırmanışında, 5 bin 137 metre irtifada, yüzde 11 oksijen miktarında üç gün iki gece kalarak bir rekor gerçekleştirdiğini ve Guinness Rekorlar Kitabına başvurduğunu söyledi.

Cennet, yüksek rakımlara ulaştığında şahit olduğu manzaranın heyecanını takipçileriyle paylaştığını ifade ederek, "Zirvelerde el değmemiş doğal güzellikler var. Yükseklerdeki ağaçların şekli bile şehirlerdekinden farklı. Tablolarla görülmeyen manzaraları izleme imkanı elde ediyoruz. Anlatılarak değil, yaşanarak görülmesi gerekir." şeklinde konuştu.