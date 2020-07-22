Balıkesirli gazeteci Otağ Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Balıkesir'de tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci Otağ Fırıncıoğulları'nın cenazesi toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren Fırıncıoğulları'nın naaşı ilk olarak tarihi Paşa Konağı'ndaki Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Müzesinin bahçesine getirildi. Burada İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın dua etmesinin ardından helallik alındı.

Fırıncıoğulları'nın cenazesi, Paşa Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında defnedildi.

Törene, gazetecinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.