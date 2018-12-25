Son Dakika Haberleri: Balıkesirli Genç Kızlar Çanakkale'de

Balıkesirli Genç Kızlar Çanakkale'de

1 saat önce

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Balıkesir ve ilçelerinden 220 genç kızı Çanakkale'ye götürdü.

Balıkesirli Genç Kızlar Çanakkale'de, System.String[]
Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Balıkesir ve ilçelerinden 220 genç kızı Çanakkale'ye götürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlere milli, manevi değerleri anlatabilmek, tarihi zenginliği öğretebilmek ve gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çanakkale gezisi düzenlendi.

Balıkesir, Susurluk, Edremit ve Manyas Gençlik Merkezlerinden 14-29 yaş grubu 220 bayan genç hafta sonu katıldığı Çanakkale Gezisinde; Çanakkale Gelibolu Yarımadasındaki şehitlikleri ziyaret eden gençler vatan için canlarını, kanlarını veren şehit ve gazilerimizi yad ettiler.

Gezi boyunca tarihi yerler hakkında rehberlerden bilgi alan gençler, tarih kitaplarından okudukları mekanları yerinde gördü. Tarihi Gelibolu Yarımadasında Şehitlik ziyaretlerinde bulunan ve ardından Çanakkale Savaşları Simülasyon Merkezini gezen gençler, milli ve manevi değerlerimizi yaşayarak öğrendiler.

Çanakkale'yi geçilmez yapan, Çanakkale savaşlarının gerçekleştiği tarihi yerleri ve şehitlikleri gezerek, şehitlere dualar okudular ve duygu dolu anlar yaşadılar. Gün boyu yapılan gezilerde tarihe tanıklık eden gençler, bol bol fotoğraf çektirdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:25 Kaynak: İHA

Balıkesir, Genç, Çanakkale, Güncel
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