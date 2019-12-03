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Son Dakika Güncel Balıkesirli genç turizmci TÜRSAB yönetim kuruluna seçildi - Son Dakika

Balıkesirli genç turizmci TÜRSAB yönetim kuruluna seçildi

6 saat önce

TÜRSAB'ın yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimlerinde Balıkesirli turizmci Yusuf Alfat da yönetimde yer aldı.

Balıkesirli genç turizmci TÜRSAB yönetim kuruluna seçildi, System.String[]

TÜRSAB'ın yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimlerinde Balıkesirli turizmci Yusuf Alfat da yönetimde yer aldı.


Seçimde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 45 seyahat acentesi temsilcisi oy kullandı. Firuz Bağlıkaya'nın listesinden seçime giren Yusuf Alfat, yönetim kurulunda görev aldı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği seçimlerinde Balıkesir'den genç bir işadamı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yusuf Alfat, "Balıkesir adına gururluyum, şehrimi ve bölgemi Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinde ulusal alanda en iyi şekilde temsil edeceğim. Turizmin şehrimize daha fazla ekonomik katkı sağlaması yönünde projeler geliştirerek Balıkesir'imizin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız" dedi. - BALIKESİR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Bağlıkaya, Balıkesir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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