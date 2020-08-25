Balıkesirli gençler fikirleriyle yarıştı - Son Dakika

Balıkesirli gençler fikirleriyle yarıştı

Türkiye Münazara Ligi Balıkesir İl Turnuvası Final etabı tamamlandı.

Balıkesirli gençler fikirleriyle yarıştı, System.String[]

Türkiye Münazara Ligi Balıkesir İl Turnuvası Final etabı tamamlandı. Balıkesir Gençlik Merkezlerinin online olarak gerçekleştirdiği Türkiye Münazara Ligi Balıkesir İl Finalinde bölge yarışmalarına gidecek şampiyonlar belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin düşüncelerini ifade etmelerine uygun ortamlar hazırlamak, genel kültürü ve entellektüel bilgi birikimi yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen " Türkiye Münazara Ligi" yarışmalarına 8 gençlik merkezinden 8 takım katıldı.

Münazara yarışmaları, 18-25 yaş aralığındaki gençlerin katılımı ile il pandemi kurulunun görüşüyle online olarak gerçekleştirildi. İl Finallerinde 8 takım ve toplamda 16 genç yarıştı. 16 yarışmacı arasından konuyu en iyi şekilde temellendirebilen ve fikri en iyi biçimde savunabilen finalist belirlendi. Finaller sonucu Manyas Gençlik Merkezi gençlerinden Berivan Işık ve Çağla Türkeli "Yok Daha Neler" gurubuyla 1. oldu. Balıkesir Gençlik Merkezi gençlerinden İbrahim Oğuz ve Hamza Bayram "Maça 10" gurubuyla ikinciliği elde etti.

Münazara geleneğinin, sorgulayan ve sürekli düşünen bireylerin yetişmesine katkı sağladığını belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Münazara, bir konuyu; düşünerek bütün yönleriyle ele almak, karşıt görüşü çürütmek ve bunu belli bir disiplin içinde yapmak, gençlerin sistematik düşünmesinin yanı sıra karşıt fikirleri de göz önünde bulundurarak konuyu bütün yönleriyle ele alma becerisini geliştiriyor. Münazara geleneği yeni neslin yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Gençlerimizi önemsiyor ve yapılan bu tip etkinliklere değer veriyoruz. Gençlerimiz hayata özgüven, konulara vakıf olarak çözüm üreten bir gençlik olmalı. İl finallerine katılan gençlerimizi ve takımlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Bölge Finalleri 26 Ekim 2020 tarihinde Çanakkale'de, Türkiye Finalleri ise 5-6 Kasım tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Münazara Ligi Balıkesir Elemelerinde 1.olan yarışmacı Balıkesir'i Çanakkale'de temsil edecek Manyas Gençlik Merkezi gençler Berivan Işık ve Çağla Türkeli temsil edecek. - BALIKESİR

Balıkesir, Çanakkale, Türkiye, Manyas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesirli gençler fikirleriyle yarıştı - Son Dakika
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