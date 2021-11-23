BALIKESİR - Gençler Tekno-Girişimci Zirvesi'nde buluştu - Son Dakika

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Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi" başladı.

Projenin kurucularından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde görevli Ayşe Pınar Dülker, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 gün sürecek etkinliğin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bütçesinin yaklaşık 33 bin avro olduğunu bildirdi.

Çalışmanın Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesinin destekleriyle yürütüldüğünü belirten Dülker, "Balıkesir'de hem teknoloji hem de fuar çalışmaları alanında bir açık olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimiz ürünlerini üretiyorlar ama bunu sergileyecekleri, ticarete dökebilecekleri bir alan yok. O yüzden bu açıdan da Balıkesir için bir yenilik olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Proje yürütücüsü Ümit Yel ise öğrencilerin eğitimlerinde çok fazla proje tabanlı çalıştıklarını dile getirdi.

Öğrencilere, ürünlerini girişimcilik ruhuyla pazarlama becerisi kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Yel, şunları kaydetti:

"Gözlemlediğimiz kadarıyla lise ve üniversite öğrencilerimizin çok güzel iş fikirleri var ama bunları maalesef ortaya çıkarma veya hibe desteği alma konusunda sıkıntıları var. Nereden hibe alacaklarını veya proje fikirlerini nasıl geliştireceklerini, kimlere danışmaları gerektiği konusunda maalesef bilgi ve becerileri yok. Projenin bir amacı da aslında bu."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı da böyle bir projeye destek vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sabancı, "Projeye emek veren bütün arkadaşları kutluyoruz. Son derece kıymetli, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve ifade edebilmeleri için iyi bir ortam burası." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi-İşlem Daire Başkanı İlker Şahin, etkinlikte kendilerinin de stant açtığı bilgisini vererek, "Günümüz teknolojisine ayak uyduracak çalışmaları Bilgi-İşlem Daire Başkanlığı Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğünde gerçekleştiriyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın inovatif düşünmesi noktasında vizyonel çalışmalarımızı biz de şehrimiz için hayata geçirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte 3 gün sürecek program kapsamında panel, kariyer günü, seminer ve atölye çalışması etkinlikleri gerçekleştirilecek.

32 stant, 20 atölye, 3 seminer ve 3 yarışmanın yer aldığı Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi'nde, günlük 500'ün üzerinde katılımcı ile toplamda 3 bine yakın genç, karar alıcılar ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi'nin açılışına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Solak ve ilgili birimlerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.