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BALIKESİR - Balıkesirli gurbetçiden Almanya'ya ayva ihracatı - Son Dakika

BALIKESİR - Balıkesirli gurbetçiden Almanya'ya ayva ihracatı

06.11.2021 10:59

Almanya'da yıllarca bir fabrikada çalıştıktan sonra memleketi Balıkesir'de meyve üretimine başlayan gurbetçi, yetiştirdiği ayvaları bu ülkeye ihraç ediyor.

Almanya'da yıllarca bir fabrikada çalıştıktan sonra memleketi Balıkesir'de meyve üretimine başlayan gurbetçi, yetiştirdiği ayvaları bu ülkeye ihraç ediyor.

Balıkesir'den 1978 yılında Almanya'nın Bielefeld kentine babasının yanına işçi olarak giden Zeki Arslan (56), hastane yatağı üreten bir fabrikada 26 sene çalıştı.

2004'te hasta yatağı üretim tesisi kurduğu Balıkesir'de meyveciliğe de yönelen Arslan, 2011'de Kepsut ilçesinin kırsal Recepköy Mahallesi'nde dedesinden kalma arazinin 25 dönümüne 1000 ayva fidanı dikti.

Almanya'dan gelen talep üzerine bu yıl ihracata başlayan gurbetçi, ağaç başına aldığı 40-45 kilogram ayvayı işçileriyle kasalara doldurup tırlara yükleyerek bu ülkeye gönderiyor.

Ürünlerini Avrupa'nın diğer ülkelerine de göndermeyi hedefleyen Arslan, Türkiye'ye döviz girdisi sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İşlerinden dolayı sık sık Almanya'ya giden Zeki Arslan, AA muhabirine, ayvaları doğal yöntemle fazla katkı maddesi olmadan ürettiklerini söyledi.

Almanya'daki ilişkileri dolayısıyla pazar sorunu yaşamadığını belirten Arslan, "Bu yıl ilk defa ürünlerimizi yurt dışına gönderiyoruz. İlk etapta iki tır ürün sevkiyatı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam eder." dedi.

Arslan, hedefinin sadece para kazanmak olmadığını dile getirdi.

Babasının teşvikiyle, dedesinden kalma araziyi değerlendirmenin mutluluğunu da yaşadığını anlatan Arslan, "Burası 96 dönüm. 34 dönümü ceviz ağacı, 25 dönümü ayva, geri kalan kısmı da büyüme aşamasında. Hedefimiz ülkemizdeki insanlarımıza örnek olup bu tarz işlere teşvik etmektir. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Zeki Arslan, ayvaların ihraç edilebilmesi için 300 ila 500 gram ağırlığında olması gerektiğini aktardı.

Bu yıl 25 dönümden yaklaşık 45 ton ayva rekoltesi beklediklerini kaydeden Arslan, 22 tonunu Almanya'ya göndereceğini belirtti.

İhraçlık ayvanın kilogram fiyatının 4 lira olduğu bilgisini veren Arslan, şöyle konuştu:

"Almanya'dayken meyve reyonlarına baktığımda hep başka ülkelerin mallarını görüyordum, 'Neden Türk malı da gitmesin? Neden bizim ürünlerimiz de oralarda olmasın? Biz neden örnek olmayalım?' diye düşünüyordum. İhracat konusunda örnek olmak, insanları teşvik etmek istiyoruz. Herhangi bir sıkıntıları olduğunda 'Biz ihraç edemiyoruz, gönderemiyoruz' diyenler bize gelsin, yardımcı olalım. Ben ilk bu işi yaptığımda çevremdekiler bana çok zor bir iş olduğunu ve başaramayacağımızı söylediler. Ben de zoru başardım. Biz ürünlerini ihraç etmek isteyen herkese bağlantılarımızı açarız. Amacımız ülkemiz kazansın."

BALIKESİR - Balıkesirli gurbetçiden Almanya'ya ayva ihracatı
BALIKESİR - Balıkesirli gurbetçiden Almanya'ya ayva ihracatı
BALIKESİR - Balıkesirli gurbetçiden Almanya'ya ayva ihracatı
BALIKESİR - Balıkesirli gurbetçiden Almanya'ya ayva ihracatı

Balıkesir, Gurbetçi, Almanya, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Balıkesirli gurbetçiden Almanya'ya ayva ihracatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Balıkesirli gurbetçiden Almanya'ya ayva ihracatı - Son Dakika
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