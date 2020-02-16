Balıkesirli güreşçi Derya Karaduman Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesirli güreşçi Derya Karaduman Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Balıkesirli güreşçi Derya Karaduman Türkiye şampiyonu oldu

6 saat önce

Okul Sporları Gençler A Türkiye şampiyonasında Balıkesirli güreşçi Derya Karaduman 62 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Balıkesirli güreşçi Derya Karaduman Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Okul Sporları Gençler A Türkiye şampiyonasında Balıkesirli güreşçi Derya Karaduman 62 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Karesi ilçesi Albay Cafer Tayyar-Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi olan Derya Karaduman başarısı Balıkesir ve mahallesi Sakarya'da bayram havası estirdi.


Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen Okullar arası A Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda yapıldı.


Sivas'ta düzenlenen şampiyonaya 113 takım ve 190 sporcu katılım sağladı. Sivas'taki şampiyonada mücadele eden, Albay Cafer Tayyar- Nuran Oğuz Anadolu Lisesi öğrencisi olan Derya Karaduman 62 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Yaptığı güreşlerle dikkatleri üzerine çeken ve rakiplerini birer birer yenen Derya, kilosunda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. 62 kiloda Türkiye şampiyonu olan Derya Karaduman da mutluluğunu, "Şükürler olsun Allah'ıma, emeklerimin karşılığını aldım. Sivas İlinde yapılan Okullar Arası Türkiye Şampiyonasında,Türkiye Şampiyonu oldum. Başta bana destek olan aileme, hocam Kemal Kurt'a ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Şampiyona sonrası büyük bir sevinç yaşayan ve madalyaları da takan antrenör Niyazi Pandul, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak herkese teşekkür etti. Pandul," Başta Kemal Kurt Hocamı ve Ablay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Konakbay'ı ve de Karaduman ailesini tebrik ederim" diyerek sevincini paylaştı.


Spor hayatı boyunca aile olarak her zaman kızlarının yanında olan ve küçük kızlarının da güreşçi olduğunu belirten baba Yalçın Karaduman da, anne baba olarak şampiyonluğun gururunu yaşadıklarını ifade etti. Karaduman, "İnandığım yolda hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim, 'Ne Mutlu Türküm Diyene', İnanç artı azim, eşittir zaferdir Sivas'ta yapılan gençler A Türkiye şampiyonasında 62 kg da şampiyonluk Deryanur'uma hayırlı olsun. Allah başarılarını daim etsin" şeklinde dile getirdi. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
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