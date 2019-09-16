Balıkesirli höşmerim üreticileri coğrafi işaret tescil belgelerine kavuştu

Balıkesir'de höşmerim tatlısı üreticilerine coğrafi işaret tescil belgeleri takdim edildi.

Lokantacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Hasan Yıldız, odada düzenlenen belge takdimi ve lansman toplantısında, höşmerim tatlısı için coğrafi işaretin alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız, Balıkesir'e coğrafi işaret tescil ürünü kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Höşmerim tatlısı artık coğrafi işaretli. Hayalimizdi, gerçek oldu. Bizim yerel mutfağımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün ortak mirası olan bu ürünle dünyanın diline ulaşacağız. Firmalarımızın ve ustalarımızın gayretleriyle daha kalitesini üretip, medya kuruluşlarımızla, sosyal ağlarımızla ve en önemlisi hep birlikte en güzel, en etkin bir biçimde dünyaya tanıtım fırsatı bulacağız."

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da markalaşmanın önemine değindi. Yazıcı, höşmerim tatlısının tescillenmiş olmasının çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda hep birlikte el ele vererek bütün değerlerimizi, kıymetli varlıklarımızı, şehri temsil edebilecek nitelikteki tüm ürünlerimizi önce Türkiye'ye, sonra da dünyaya tanıtmaya gayret edeceğiz. Biz de bu noktada devletin tüm kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf odalarımızın yanındayız adeta emrindeyiz. Bu şehrin güzelliklerini başta Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul ve diğer şehirlerine de tanıtmamız lazım."

Konuşmaların ardından Balıkesir'deki höşmerim üreticilerine coğrafi işaret belgesi takdim edildi.

Toplantıya, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ilçe belediye başkanları, esnaf odalarının başkan ve temsilcileriyle sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.