Balıkesirli iş adamı hayatı "sarı-kırmızı" yaşıyor - Son Dakika
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Balıkesirli iş adamı hayatı "sarı-kırmızı" yaşıyor

09.03.2022 10:58
Balıkesirli iş adamı hayatı "sarı-kırmızı" yaşıyor

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Galatasaray taraftarı bir iş adamı, evini, ofisini ve odasını gönül verdiği sarı-kırmızı renklerle donatarak tutkusunu doyasıya yaşıyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Galatasaray taraftarı bir iş adamı, evini, ofisini ve odasını gönül verdiği sarı-kırmızı renklerle donatarak tutkusunu doyasıya yaşıyor.

Ferah Mahallesi'nde ikamet eden ve mobilya ile kuyumcu dükkanları bulunan 59 yaşındaki Yusuf Turhan, 2004 yılında iki katlı evini sarı-kırmızıya boyadı. İki çocuk babası Turhan, evinin bir odası ile iş yerindeki ofisini de Galatasaray'ın renkleriyle donattı.

Koltuğundan halısına, sehpasından çay bardağına tuttuğu takımın renkleriyle hayatını anlamlandıran Turhan, başkanlığını üstlendiği Dursunbey Belediye Spor Kulübü bünyesinde genç yeteneklere öncülük ediyor.

Okuduğu dergiler ve GS TV'den takımını yakından takip eden Turhan, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak'la tanışmayı çok istiyor.

Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Neuchatel Xamax maçını unutamıyor

Yusuf Turhan, AA muhabirine, Galatasaray sevgisinin küçük yaşlardan beri var olduğunu söyledi.

Başka takımlar hakkında hiçbir zaman kötü konuşmadığını belirten Turhan, "Eskiden maçlara çok sık giderdik. Takımımla ilgili en unutamadığım anım, (5-0 kazandığımız) Neuchatel Xamax maçıdır. Maçın bende kaydı var, her zaman tekrar tekrar izliyorum. Hala gözlerim doluyor, o maçta ağladığımı hatırlıyorum. İlk 3-0 maçın ardından herkes o iş bitti derken, bir tek Mustafa Denizli o işin bitmediğini bize gösterdi." dedi.

Turhan, Fatih Terim'in Türkiye'nin ve dünyanın sayılı teknik direktörlerinden olduğunu da dile getirerek, "Altyapımızdan Türk futboluna pek çok futbolcu kazandırdı. Fatih hoca futbolculuk ve teknik direktördük döneminde bu işi layıkıyla yaptı." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçları

Takımının bu sezonki Süper Lig performansına da değinen Turhan, Galatasaray'ın daima üst sıralarda yer alması gerektiğini belirtti.

Alt sıralarda olmalarına çok üzüldüğünü ifade eden Turhan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacakları Barcelona maçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Avrupa Ligi'nde çekilebilecek en kötü kurayı çektik. Galatasaray'ın 2000'li yılları olsa 'Ben korkmuyorum kardeşim, kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz' derdim ama ne yazık ki şu an Barcelona için bunu diyemiyorum. İşimiz zor, Allah yardımcımız olsun. Bizim eskisi gibi seyirci baskımız da kalmadı"

Turhan, yürüttüğü kulüp başkanlığında gençlere örnek olmaya çalıştığını ve sağlıklı bireyler olmaları için çabaladığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesirli iş adamı hayatı 'sarı-kırmızı' yaşıyor - Son Dakika


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